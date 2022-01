Após chegar do Pará, homem é assassinado a tiros no Mato Grosso

Após chegar do Pará, homem é assassinado a tiros em Colíder no Mato Grosso.

Valter Rufino de Souza, 36 anos foi assassinado no início da noite dessa quarta-feira (5). Ele estava em um bar em companhia de uma mulher na Av. Daury Riva e foi surpreendido por um homem armado que atirou pelo menos três vezes contra o rosto e costas dele. Após o homicídio, o assassino fugiu em uma moto.

De acordo com um irmão de Valter, ele tinha trazido um carro do Pará (Castelo de Sonhos) para alguém em Colíder (MT), chegou à cidade ontem pela manhã. Teria ido ao bar para encontrar com uma mulher.

É o segundo assassinato registrado em Colíder no mesmo dia. Na madrugada, um homem de 23 anos, assassinou a ex-mulher dele a facadas. Foram 10 perfurações, Liliane da Silva, 26 anos morreu no local. O pai do feminicida entregou o filho à polícia.

Por Joel Teixeira/TV noticias

