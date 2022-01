Trio é preso durante operação policial em Concórdia do Pará, nordeste paraense

Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no município. — Foto: Agência Pará

Operação investiga homicídio ocorrido no final de 2021. Segundo investigações, mandante do crime seria irmão de um foragido da justiça cuja localização foi informada, pela vítima, à policia.

Três homens foram presos no município de Concórdia do Pará, no nordeste do estado, suspeitos de homicídio que ocorreu em novembro de 2021. As prisões foram feitas durante ações da operação ‘Discórdia’, deflagrada pela Polícia Civil e que encerrou nesta quarta-feira (19). Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no município. As informações são do g1 Pará — Belém

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por vingança após a vítima ter informado a policiais militares sobre a localização de um foragido da Justiça, que seria irmão do mandante do assassinato. Após a denuncia feita pela vítima, o foragido morreu durante intervenção policial.

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios em conjunto com a Delegacia de Concórdia do Pará. Segundo a PC, dois participantes do crime foram identificados, bem como o mandante. A partir de então, foram feitas diligências para coletar elementos que fundamentassem a investigação.

Além das três prisões, foi encontrada com o mandante uma arma de fogo. Os outros dois presos também foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, mas após pagamento de fiança respondem em liberdade. As três armas apreendidas foram encaminhadas para a perícia.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar e dar cumprimentos a outros dois mandados de prisão contra executores do crime.

