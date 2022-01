Cantora Joelma é diagnosticada com Covid-19 pela terceira vez

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em fevereiro de 2021, ele teve novo diagnóstico confirmado, conforme a assessoria. Em setembro, no programa Altas Horas, relembrou as consequências em sua saúde por causa da Covid.

A cantora Joelma foi diagnosticada com Covid-19 pela terceira vez. O resultado positivo para a doença saiu na terça-feira (18). A informação foi divulgada por sua equipe em uma rede social. As informações são do Por g1 PA

You May Also Like