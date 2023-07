Trio é preso por envolvimento com associação criminosa que planeja ataques a agentes de segurança no Pará

Trio é preso por tráfico de drogas em Belém. — Foto: Polícia Civil

Ação da polícia encontrou drogas, revólver, dinheiro e anotações referentes à dívidas de tráfico de entorpecentes.

Um trio foi preso nesta terça-feira (11) pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na passagem Cruzeiro, no bairro Mangueirão, em Belém. Os três são investigados por envolvimento em facção criminosa que estaria articulando novos ataques contra agentes de segurança do Estado, segundo a Polícia.

Os dois homens e uma mulher presos têm passagens pela Polícia por envolvimento com tráfico e com a morte de policiais militares e policiais penais.

Um dos presos ainda tentou fugir em direção ao apartamento onde morava, mas foi capturado pela polícia.

Durante a ação foram encontradas drogas, um revólver com munições, além de dinheiro e anotações referentes à dívidas de tráfico de entorpecentes.

Os presos foram encaminhados para unidade policial para procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/07/11:10:36

