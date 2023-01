Trio investigado por roubo, receptação e posse irregular de arma de fogo é preso no interior do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após diligências, a equipe policial chegou até o receptador, que vendia os objetos roubados. Depois os agentes obtiveram êxito ao localizar os assaltantes, que foram presos em flagrante na posse dos objetos subtraídos e das armas de fogo utilizadas no crime. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Os presos foram ao sistema prisional onde estão à disposição do Poder Judiciário. Diligências continuam a fim de identificar outras pessoas envolvidas no crime.

Com o trio a polícia apreendeu diversos aparelhos celulares, acessórios, caixas de som, armas de fogo (revólver calibre 38, escopeta calibre 12 e uma espingarda do tipo caseira) e cerca de 15g de substância entorpecente.

A Polícia Civil de Jacundá, no sudeste do Pará, prendeu três pessoas em flagrante pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo. A ação ocorreu na última sexta-feira (13) e foi divulgada nesta segunda-feira (16).

