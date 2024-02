“Hétero Top” é condenado a seis anos de prisão por estupro

Maurício César Mendes Rocha Filho, conhecido como “Hétero Top”, foi condenado em mais um processo judicial por estupro de uma jovem em 2021. Ele está preso após investigações sobre a morte da influenciadora Luma Bony.

Um caso emblemático que virou assunto em todo o Pará. A morte da influenciadora digital Luma Bony em novembro de 2022 se tornou alvo de intensas investigações que chegaram ao nome de Maurício César Mendes Rocha Filho, conhecido como “Hétero Top”, o qual seria responsável pelo trágico falecimento da jovem que, na época em que tirou a própria vida, tinha apenas 23 anos.

Preso preventivamente desde dezembro de 2022, o “Hétero Top” foi condenado em mais um processo judicial pelo crime de estupro. A decisão, publicada nesta terça-feira (6), foi expedida pelo juiz Eduardo Antônio Martins Teixeira, da 12ª Vara Criminal de Belém.

Na sentença, o juiz estipula pena de seis anos e seis meses de prisão em regime inicial semiaberto. No entanto, vale lembrar que Maurício Filho já cumpre pena de quatro anos de prisão na Cadeia Pública de Jovens e Adultos (CPJA), em Americano, no município de Santa Izabel do Pará, pelo crime de vazamento de conteúdo íntimo praticado contra a influenciadora Luma Bony, sem o consentimento da jovem. Ele também foi condenado a pagar indenização de R$ 100 mil aos familiares da vítima.

A decisão, a qual a Redação Integrada do Grupo RBA teve acesso com exclusividade, descreve todo o crime que teria sido praticado por Maurício Filho a partir do relato da vítima e de médicos que fizeram o atendimento dela, além de testemunhas.

A sentença expedida nesta terça-feira (6) é a primeira de um total de 5 acusações pelo crime de estupro em que o “Hétero Top” é apontado como responsável pela violência sexual. Ele também é alvo de outros processos judiciais com diversas acusações de crimes, incluindo ameaças, difamação e até mesmo a suspeita de tráfico de drogas.

O CRIME

A vítima, que não será identificada, contou que conheceu Maurício em 2021 no Ôvibe Hostel, no bairro de Nazaré. Dias se passaram e os dois seguiram trocando contatos virtualmente e se encontraram algumas vezes presencialmente.

Na noite do dia 27 de agosto de 2021, após um encontro, Maurício teria insistido para que a jovem fosse até a casa dele. Ela cedeu e o acompanhou até lá, mas deixou claro que não pretendia manter relações sexuais com o “Hétero Top”. A vítima, então, revelou que ele a levou para o quarto, apagou as luzes, tirou as roupas e se colocou sobre ela, deixando ela nua e forçando o ato sexual sem consentimento enquanto ela tentava resistir.

Durante o estupro, a vítima relatou que sentiu fortes dores na região íntima e apresentou um intenso sangramento. Maurício, então, parou com a violência sexual e a jovem correu para o banheiro, onde permaneceu trancada por mais de uma hora tentando estancar o sangramento na região íntima.

A jovem, então, foi levada para casa e pediu ajuda para a irmã, que é médica, a qual a resgatou e levou para atendimento médico. Após a prescrição de medicação anti-hemorrágica — que não surtiu efeito —ela foi encaminhada para um hospital particular, onde foi detectado que sofreu esgarçamento e laceração da parede vaginal e perineal, sendo submetida a um procedimento cirúrgico de sutura dos tecidos lesionados.

A vítima chegou a dizer para a irmã o que tinha acontecido, mas se negou a informar aos médicos e aos pais sobre o estupro que sofreu. Ela também teria entrado em contato com Maurício Filho para reclamar da violência e o “Hétero Top” não teria demonstrado nenhum remorso ou culpa pelo ocorrido, apenas irritação pelas acusações feitas pela jovem.

Após a repercussão do caso da influenciadora Luma Bony e prisão do “Hétero Top” é que a vítima teve coragem para denunciar o estupro aos pais e às autoridades. Após a apuração e investigação do crime, o caso foi julgado e Maurício acabou sentenciado com a decisão publicada nesta terça-feira (6).

Fonte: DOL

