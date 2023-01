Seis homens são presos com 12 armas de fogo após invasão em fazenda em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em seguida, a polícia foi em busca dos suspeitos e se deparou com duas caminhonetes trafegando de uma maneira que levantou suspeitas. Com isso, a polícia resolveu fazer uma abordagem e, ao serem questionados, eles contaram que estavam concentrados em um acampamento a cerca de 6 km do local da abordagem.

Na tarde de sábado (14), a polícia recebeu uma denúncia de que os suspeitos invadiram uma propriedade rural e fizeram ameaças contra os proprietários do local. Segundo as testemunhas, o bando fugiu em quatro caminhonetes.

De acordo com a polícia, os suspeitos têm idades entre 23 e 41 anos. Com eles, foram encontradas quatro espingardas, três revólveres de calibre .38, três pistolas de calibre 9mm, uma pistola calibre 380 e uma pistola calibre 6.35, além de balaclavas – uma espécie de capuz – e outros equipamentos militares.

