Trisal detalha relação de família com dois pais: um é o ‘irmão mais velho’ e outro corrige

Lary Ingrid, seus dois companheiros e seus filhos vivem juntos há um ano — Foto: Arquivo pessoal

Lary Ingrid vive com Italo Silva e João Victor, e tem um filho com cada um deles. Os pais contam ao g1 como é a relação entre pais e filhos.

Trisal relata como é o Dia dos Pais em família com dois pais e uma mãe

Neste ano, o Dia dos Pais na casa de Lary Ingrid vai ser em dose dupla. É que desde 2022, a digital influencer passou a manter uma relação com dois maridos, Italo Silva e João Victor. Juntos, eles formam um trisal. Com os quatro filhos, eles formam uma família.

A família se mudou recentemente para um condomínio de luxo na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na casa, além do trisal, vivem os quatro filhos de Lary: Caíque, de 13 anos; Vitória, de 11 anos; Kaio, de 6; e Aylla, de apenas 7 meses.

Caíque e Vitória são frutos de um relacionamento anterior de Lary. Kaio é filho de Lary e Italo. Já Aylla, de Lary e João. Entre os dois pais, no entanto, não há divisões por sangue.

“Pra mim não tem mais nem diferença. Às vezes o pessoal na rua pergunta: ‘Ai, é teu filho, é tua filha?’. Eu já digo logo que é, que é para encurtar a conversa. Pra mim, eu já considero eles como filhos”, conta Italo, que está com Lary há 8 anos. “Aqui para mim, não tem isso não, é todo mundo igual. Se errou todo mundo igual vai sofrer o mesmo castigo”.

João Victor, o marido mais novo de Lary, foi quem chegou por último. Para ele, a situação não causou estranhamento, nem mesmo na hora de dividir a educação das crianças com outro pai.

Influenciadora que tem dois maridos rebate críticas sobre trisal: ‘É pura inveja’

“Eu não vejo muita diferença de uma família assim com um pai só. Até porque também é uma ajuda a mais. Tipo, o menino tá precisando fazer uma prova, ele [Italo] leva uma, Lary leva outra”, afirma. “Aí acho até uma vantagem para ela”, brinca.

Para as crianças, segundo o trisal, tudo ocorre tranquilamente. “Parece que só tem um pai só, é como se um pai fosse dividido em dois. Dividiram um homem em duas pessoas para ficar mais fácil a vida”, resume Italo.

Para Lary, a casa cheia é sinônimo de felicidade. “Eu gosto da minha casa cheia de gente. Eu sempre disse a ele assim, se eu pudesse eu tinha 10 filhos. […] Aí do nada me aparece dois maridos, quatro filhos, e agora tem dois cachorros”, diz.

Abertura de relacionamento e vida juntos

João Victor (no fundo à esquerda), Lary Ingrid (no fundo ao meio) e Italo Silva (no fundo à direita) com os filhos — Foto: Arquivo pessoal

Lary tem uma relação estável de quase oito anos com Ítalo Silva, de 25 anos; João Victor, de 18 anos, passou a compor o trisal mais recentemente.

“Este bonito [Ítalo] quis abrir o relacionamento porque estava de olho nas meninas e eu achei que era para a gente se divertir. Tipo, vamos para uma festa, se interessamos por alguém e vamos ficar com alguém lá. Mas não, descobri que é porque ele já estava de olho nas meninas da academia”, relembrou Lary ao programa Se Liga, da TV Verdes Mares.

Após aceitar a proposta do companheiro, Lary se envolveu com o João Victor e assumiu a relação com os dois homens.

Influenciadora tenta se casar com dois maridos, mas esbarra na falta de lei sobre poligamia

“Eu já conhecia o João desde criança, ele sempre morou vizinho a minha mãe, mas foi embora e eu era muito colega da mãe dele. Quando ele voltou, esse bonito inventou de vim me beijar, aí eu fui e beijei e nós estamos tudo aqui hoje. Foi maior que nós”, falou Lary.

Em agosto de 2022, após meses de relacionamento com João, Lary convidou o mais novo a morar com ela e Italo. A esta altura, os dois já viviam com o filho mais filho da influencer, Caíque; e com o filho dela com Italo, Kaio.

Vitória, filha de Lary, vivia com uma tia, mas passou a morar com a mãe pouco antes de João Victor chegar. Em dezembro, nasceu Aylla, a filha de Lary e João. Desde então, a família tem dividido o dia a dia sob o mesmo teto.

Dia a dia com as crianças

Na hora de levar as crianças ao médico ou à escola, a família se divide para ajudar e atender a todas as necessidades dos pequenos. Tudo, porém, tem que passar pelo crivo de Lary.

“Quando eu vejo que não é uma coisa tipo tem que consultar a mãe dele, eu vou lá tomo a frente e digo, vá lá. Se for outra coisa que eu sei que a mãe dele vai achar ruim, vai me engolir depois, aí eu vou lá e pergunto”, conta Italo.

Se os dois pais precisam decidir um ponto no qual discordam, por exemplo, é dela a palavra final. “Eu que decido tudo, praticamente”, fala a influencer. “Tudo tem que vir dela. O menino quer fazer isso, quer fazer aquilo, ela que diz sim ou não”, complementa João.

Na hora da diversão, por exemplo, João é quem costuma acompanhar as crianças. ““A gente joga Free Fire, a gente joga bola, a gente brinca. Acho que é nisso aí que eles gostam de mim”, diz o marido mais novo.

Na hora de corrigir os pequenos, de “dar o carão”, é com Italo. “Eu já disse, se danou, pode brigar, só que os meninos não levam ele [João Vitor] a sério porque ele é o que brinca”, conta Lary. “Parece que é um irmão mais velho dando sermão neles”, completa Italo.

Já a pequena Aylla exige cuidados mais específicos. “Quando chega na hora de comer, aí é que entra a paternidade do João Vitor, que só ele consegue acalentar ela, só ele consegue botar para dormir”, revela o marido mais velho.

Quatro filhos, dois pais

A chegada de João Victor não causou muito alvoroço entre os filhos de Lary. Segundo o trisal, embora nunca tenham falado diretamente com as crianças sobre a relação dos três, eles entendem e até gostam.

“Meus filhos são bem inteligentes para entender que eu tenho um relacionamento com dois. E eu também nunca fui de estar mentindo para meus filhos. Eu acho que aos poucos eles foram entendendo assim. Nunca fui de sentar para dizer ‘a mamãe vai trazer outro rapaz para casa’”, fala Lary.

“Todo mundo acha que para as crianças foi um impacto medonho, mas não, para eles foi natural”, diz Italo. “O Caio disse que dá o maior valor a ter dois pais, porque se um não fizer o que ele quer, o outro vai lá e faz”, conta rindo.

Apesar da relação de paternidade, Italo só é chamado de pai pelo filho de sangue, Caio. Quando Caíque – com quem Italo convive há 8 anos – e Vitória, filhos do relacionamento anterior de Lary, falam “pai”, se referem ao seu progenitor.

“A gente nunca teve esse relacionamento, ele me chamar de pai. Eu também nem cobro isso, eu não vejo necessidade, né?”, diz. “A Vitória também do mesmo jeito, eles me chamam pelo nome”.

Com suas diferenças e singularidades, a família de Lary está aproveitando o novo momento com o sucesso nas redes sociais. Italo e João, por exemplo, deixaram seus empregos e passaram a viver com a renda dos trabalhos online.

Apesar do êxito nas redes, Lary garante que os três continuam os mesmos que quando começaram a relação no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.

“A gente não consegue se deslumbrar com isso. Somos a mesmas pessoas. A gente está muito feliz, muito feliz, quem é que não tá? Eu muito mais ainda com minha casa cheia, hoje eu posso ter todos os meus filhos perto de mim. E logo na melhor fase da minha vida”, conta a influencer.

