PRF prende homem com mandado de prisão em aberto por homicídio culposo no km 1128 da BR-230, em Itaituba (PA)

PRF prende homem com mandado de prisão em aberto por homicídio culposo no km 1128 da BR-230 — Foto: PRF

Foragido da Justiça foi detido no Porto da balsa do rio Tapajós.

Durante fiscalizações de rotina na BR-163 em Itaituba, no oeste do Pará, um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (4) no porto da balsa do rio Tapajós. A ação aconteceu no km 1128 da BR-230, por volta das 10h30.

Segundo informações da PRF, durante a abordagem os agentes realizaram a fiscalização e verificação veicular em uma caminhonete, e foi constatado durante a consulta dos documentos aos sistemas da PRF, que o condutor tinha um mandado de prisão em aberto.

O homem responde pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime no trânsito. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Jacareacanga, no sudoeste paraense.

O acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, para os procedimentos cabíveis sem necessidade de uso de algemas. (Com informações do g1 Santarém e região — PA).

