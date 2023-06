Submarino que leva passageiros para ver o Titanic desaparece no Oceano Atlântico

Ao todo, a viagem dura oito dias. Para descer até o local dos destroços, que fica a uma profundidade de 3.800 metros no Oceano Atlântico, o submersível leva cerca de oito horas (Foto:Reprodução / Youtube: OceanGate).

Ainda não há informações de quantas pessoas estavam a bordo do veículo; empresa responsável cobra US$ 250.000 por cada passageiro

Um veículo submersível, que era utilizado para turismo e levava passageiros até o Titanic, desapareceu no Oceano Atlântico nesta segunda-feira (19). O submarino é de propriedade da empresa OceanGate, responsável por fazer expedições para o local dos destroços.

Em comunicado, a organização afirmou que o veículo é uma de suas embarcações. Ainda não há informações sobre quantos passageiros estavam a bordo, porém, o submarino tem capacidade para 5 pessoas.

“Estamos explorando e mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança. Todo o nosso foco está nos tripulantes do submersível e suas famílias”, afirmou a OceanGate em comunicado.

A empresa cobra US$ 250.000 (R$ 1,19 milhão) de cada passageiro por um lugar em sua expedição para ver os destroços. Ao todo, a viagem dura oito dias. Para descer até o local dos destroços, que fica a uma profundidade de 3.800 metros no Oceano Atlântico, o submersível leva cerca de oito horas.

Os restos do famoso navio ficam a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.

