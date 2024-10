Trump diz que México ‘não vai vender um único’ carro nos EUA caso seja eleito

Candidato republicano a presidência dos EUA, Donald Trump (Foto: Piroschka van de Wouw/Reuters)

Republicano afirma que “A China está construindo enormes fábricas de automóveis no México”.

Donald Trump afirmou, nesta terça-feira (15/10), que o México “não vai vender um único carro nos Estados Unidos” caso ele seja eleito, pois planeja impor tarifas “terríveis” para “trazer de volta” as empresas ao país.

“Eu diria que o México é um desafio tremendo para nós neste momento, tremendo”, afirmou o candidato republicano à Casa Branca em uma entrevista no Clube Econômico de Chicago.

“A China está construindo enormes fábricas de automóveis no México” e “vão vendê-los nos Estados Unidos” porque, por estarem perto da fronteira, têm “todas as vantagens e nenhuma das desvantagens”, reclamou.

“E isso vai ser o fim de Michigan. Vai ser o fim da, francamente, Carolina do Sul, vai ser o fim de tudo”, acrescentou o republicano, em um de seus habituais prognósticos sombrios.

Trump garantiu que, se ganhar as eleições presidenciais em 5 de novembro, os mexicanos “não vão vender um único carro nos Estados Unidos”.

O magnata de 78 anos, empatado com sua rival democrata Kamala Harris nas pesquisas, ameaça impor tarifas de 100%, 200% e até mais, convencido de que isso se traduzirá na construção de “milhares” de empresas no país.

“Quanto mais alta a tarifa, mais provável é que venham para os Estados Unidos e construam uma fábrica (…) para não ter que pagar a tarifa”, opinou.

Segundo ele, o efeito será “maciço”, mas “positivo”, e nega que a medida vá impactar o bolso do consumidor.

Diversos economistas, no entanto, opinam que seus planos econômicos aumentarão a dívida e a inflação.

Trump, que afirma ser “muito bom em matemática”, discorda: “Há outra teoria que diz que se as tarifas forem tão altas, tão terríveis, tão odiosas, (as empresas) virão imediatamente”.

Ele não vê apenas o México como uma ameaça, mas também outros países, incluindo aliados que, segundo ele, comercialmente falando, “se aproveitaram” dos Estados Unidos mais do que os “inimigos”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/18:34:22

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...