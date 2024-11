Trump é eleito presidente dos EUA: veja que Estados votaram no republicano ou em Kamala Harris

O candidato republicano Donald Trump venceu a eleição para presidente dos Estados Unidos. A vitória foi confirmada após ele obter 276 cadeiras do Colégio Eleitoral, de um total necessário de 270 para garantir a vitória.

Antes da oficialização, mas quando projeções indicavam a provável vitória de Trump, o republicano fez discurso de agradecimento aos eleitores se declarando vencedor.

Naquele momento, Donald Trump reunia 266 cadeiras do Colégio Eleitoral, de um total necessário de 270 para garantir a vitória.

Nos Estados Unidos, o chamado voto popular – número total de votos recebidos por cada candidato – não define o futuro presidente.

Isso acontece porque, no país, ele não é escolhido de maneira direta, mas eleito por delegados que representam os Estados e Washington DC no Colégio Eleitoral.

Nos EUA, os eleitores escolhem o Colégio Eleitoral — o órgão conta com 538 delegados distribuídos entre todos os Estados e Washington D.C., segundo a população e o número de parlamentares de cada Estado (incluindo a Câmara dos Deputados e o Senado).

Após a contagem de votos em cada Estado, o candidato que soma 270 delegados entre os 538 vence a eleição.

Vencidos por Donald Trump, republicano (266 delegados)

Alabama (9 votos no Colégio Eleitoral)

Alaska (3 votos)

Arkansas (6 votos)

Carolina do Norte (16 votos)

Carolina do Sul (9 votos)

Dakota do Norte (3 votos)

Dakota do Sul (3 votos)

Flórida (30 votos)

Geórgia (16 votos)

Idaho (4 votos)

Indiana (11 votos)

Iowa (6 votos)

Kansas (6 votos)

Kentucky (8 votos)

Louisiana (8 votos)

Mississipi (6 votos)

Missouri (10 votos)

Montana (4 votos)

Nebraska (4 votos)

Ohio (17 votos)

Oklahoma (7 votos)

Pensilvânia (19 votos)

Tennessee (11 votos)

Texas (40 votos)

Utah (6 votos)

Virgínia Ocidental (4 votos)

Winsconsin (10 votos)

Wyoming (3 votos)

Vencidos por Kamala Harris, democrata (219 delegados)

Califórnia (54 votos no Colégio Eleitoral)

Colorado (10 votos)

Connecticut (7 votos)

Delaware (3 votos)

Havaí (4 votos)

Illinois (19 votos)

Maryland (10 votos)

Massachussets (11 votos)

Minnesota (10 votos)

Nebraska (1 voto)

Nova Jersey (14 votos)

Nova York (28 votos)

Novo México (5 votos)

Oregon (8 votos)

Rhode Island (4 votos)

Vermont (3 votos)

Virginia (13 votos)

Washington (12 votos)

Washington DC (3 votos)

Fonte: BBC BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/08:32:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...