TSE promete abrir código-fonte das urnas eletrônicas nesta semana

Urna eletrônica de primeira geração do TSE I (Foto:Reprodução)

Entidades fiscalizadoras poderão ter acesso ao sistema a partir de quarta-feira 4

Faltando um ano e dois dias para as eleições municipais de 2024, o código-fonte das urnas eletrônicas será aberto e ficará disponível no TSE até a fase de lacração dos sistemas, que ocorre cerca de um mês antes do pleito. Instituições públicas, órgãos federais, partidos políticos, universidades e a sociedade civil poderão acompanhar e analisar o código mediante agendamento prévio.

De acordo com o TSE, o ambiente é seguro e as entidades fiscalizadoras podem solicitar esclarecimentos que considerarem necessários. Eventuais inconformidades devem ser apresentadas ao órgão, que deverá corrigi-las e demonstrar os ajustes realizados. As alterações são rastreáveis e ficarão disponíveis para verificação.

No total, 14 classes de entidades fiscalizadoras poderão comparecer para analisar o conjunto de comandos existentes nas urnas eletrônicas e nos sistemas eleitorais. Abaixo estão listados todos os sistemas que ficarão disponíveis para avaliação da sociedade:

sistema operacional;

bibliotecas;

programas de criptografia e respectivos compiladores;

sistemas utilizados na geração de mídias; e

sistemas utilizados na transmissão, no recebimento e no gerenciamento dos arquivos de totalização.

Além dos acessos aos códigos-fontes, há dezenas de oportunidades de auditoria, sendo uma das mais relevantes o Teste Público de Segurança da Urna, que conta com a colaboração de especialistas no aprimoramento constante dos sistemas eleitorais.

Fonte:revistaoeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/2023/18:09:09

