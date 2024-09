Tupperware se prepara para anunciar falência; ações caem mais de 50%

Foto: Reprodução | Marca de produtos para o lar tentou, por anos, reativar o negócio em meio à queda na demanda.

A Tupperware, marca icônica de vasilhas e potes para a cozinha, está se preparando para anunciar falência ainda esta semana, segundo fontes próximas ao assunto. O pedido de falência deve ocorrer após anos de tentativas para reativar o negócio em meio à queda na demanda. As ações da empresa caíram mais de 50% às 15h53 em Nova York devido à notícia.

A marca, que por grande parte do século definiu o armazenamento de alimentos, planeja buscar proteção judicial após violar os termos de sua dívida e contratar consultores jurídicos e financeiros, conforme afirmam pessoas familiarizadas com o tema, que pediram anonimato para discutir informações confidenciais.

Os preparativos para a falência ocorrem em meio a negociações prolongadas entre a Tupperware e seus credores sobre como administrar mais de US$ 700 milhões em dívidas. Embora os credores tenham concordado este ano em oferecer algum espaço de manobra nos termos do empréstimo violados, a empresa continuou a se deteriorar.

Os planos ainda não são definitivos e podem mudar. Um representante da Tupperware não quis comentar quando procurado.

A Tupperware tem alertado há anos sobre dúvidas a respeito de sua capacidade de permanecer no mercado. Em junho, a empresa anunciou planos para fechar sua única fábrica nos EUA e demitir quase 150 funcionários. No ano passado, houve a substituição do CEO Miguel Fernandez e de vários membros do conselho como parte de um esforço para reverter a situação, com a nomeação de Laurie Ann Goldman como nova CEO.

Fundada em 1946, a Tupperware apresentou seus produtos plásticos ao público após o inventor Earl Tupper desenvolver seu selo hermético flexível. A marca ganhou popularidade nos lares americanos, principalmente por meio de festas de vendas promovidas por mulheres suburbanas.

Ao longo de quase 80 anos de operação, a empresa continuou a depender em grande parte de vendas diretas, contando, segundo registros regulatórios, com mais de 300 mil vendedores independentes em 2022.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/2024/16:06:12

