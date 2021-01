Uepa realiza formatura de 100 professores interculturais indígenas no sudeste do Pará

Formandos fazendo juramento durante a cerimônia — Foto: Reprodução/Agência Pará

Com esta formatura já são nove turmas graduadas, entre os anos de 2012 a 2020.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) realizou a formatura de 100 concluintes do curso de Licenciatura Intercultural Indígena na tarde de quinta-feira (14).

A cerimônia, presidida pelo reitor Rubens Cardoso, foi realizada no formato on-line e transmitida simultaneamente para as turmas compostas por 33 colandos Tembé Gurupi; 22 do povo Assurini do Trocará e 45 do Território Etnoeducacional Tapajós-Arapiuns.

As formaturas aconteceram nos auditório a da universidade dos municípios de Tucuruí, sudeste do Pará e Santarém região oeste. Cada turma teve um orador, que relembrou a trajetória do curso e festejou a conquista após quatro anos de estudos.

A turma de Paragominas foi representada pela aluna Gleice Patrícia Tembé, e em Santarém, a escolhida foi Lidiane Alves de Souza. De Tucuruí, Waremoa Assurini agradeceu aos professores do curso, e enfatizou seu papel a partir de agora.

A oferta da graduação Intercultural Indígena faz parte da Política Indigenista da Uepa, executada por meio do Núcleo de Formação Indígena (Nufi). Com esta formatura já são nove turmas graduadas, entre os anos de 2012 a 2020.

Por G1 PA — Belém

