Justiça proíbe carreata que pedia reabertura do comércio em Parauapebas, sudeste do PA

Movimento contraria recomendações de isolamento social feitas pela OMS. Cidade possui mais de 100 casos da Covid-19, com sete mortes.(Parauapebas, Pará — Foto: Divulgação)

A Justiça do Pará proibiu a realização de uma carreata prevista para esta segunda-feira (27), em apoio a reabertura do comércio de Parauapebas, sudeste do estado. De acordo com a sentença, a realização da carreata contraria as recomendações de isolamento social feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o Governo do Estado, Parauapebas já possui 105 casos confirmados da Covid-19, com sete óbitos.

O evento, que estava planejado para às 8h desta segunda, chegou ao conhecimento do Ministério Público do Pará (MPPA) por meio das redes sociais. Após apurar o caso, o MP ingressou com uma ação civil na Justiça pedindo a suspensão do evento.

Segundo a Justiça, o poder público está autorizado, por meio da Polícia Militar, a identificar os responsáveis pela organização, apreender veículos e materiais eventualmente utilizados, e encaminhar para a Delegacia de Polícia. A Justiça alega que o sistema de saúde da cidade está enfrentando sérios efeitos provocados pela acentuada curva de contágio, o que pode resultar em um colapso do sistema de saúde público e privado de Parauapebas.

Essa é a segunda ação civil do MP proibindo manifestações pela abertura do comércio na cidade. A promotoria já ajuizou, no dia 19 de abril, outra ação para impedir a reabertura integral do comércio, prevista para o dia 20 de abril. De acordo com o documento, a reabertura não possuía qualquer embasamento científico que garantisse o encerramento do contágio comunitário. A liminar foi aceita pela Justiça e o comércio segue fechado na cidade.

