(Foto>-© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil )

Governo prorroga atuação da Força Nacional no Projeto Em Frente Brasil

A portaria de prorrogação foi publicada hoje (24) no Diário Oficial da União

Governo prorroga atuação da Força Nacional no Projeto Em Frente Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou, por mais 180 dias, a atuação da Força Nacional de Segurança Pública nos estados do Pará, Paraná, Espírito Santo, de Goiás e Pernambuco, no âmbito do Projeto Em Frente Brasil, de combate à criminalidade violenta. A portaria de prorrogação foi publicada hoje (24) no Diário Oficial da União.

Os agentes trabalham no apoio às forças de segurança locais, em ações de policiamento ostensivo e para a preservação da ordem pública e segurança das pessoas e do patrimônio . As atividades estão concentradas nas capitais e regiões metropolitanas desses estados, com foco nos municípios de Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO) , Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).

O prazo do apoio prestado pela Força Nacional vai de 25 de junho a 21 de dezembro deste ano e poderá ser prorrogado. As operações terão o apoio logístico dos estados e municípios envolvidos e o número de agentes a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O Projeto Em Frente Brasil foi lançado em agosto do ano passado e tem como foco o combate a crimes violentos, como homicídios, feminicídios, estupros, latrocínios e roubos. Além da redução dos índices de criminalidade no curto prazo, o projeto tem o objetivo de desenvolver um conjunto de ações de políticas públicas em outras áreas, para reduzir as vulnerabilidades sociais que estão na causa dos altos indicadores de violência nessas regiões.

por Notícias Ao Minuto /24/06/20 13:01 ‧

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...