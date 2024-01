Ufopa abre inscrições dos processos seletivos especiais para indígenas e quilombolas

Gratuitas, as inscrições serão realizadas no período de 10 a 24 de janeiro pela Internet. (Foto:Reprodução)

Começa nesta quarta-feira, 10 de janeiro de 2024, o período de inscrição dos processos seletivos especiais para candidatos indígenas (PSEI) e quilombolas (PSEQ) aos cursos de graduação ofertados pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Gratuitas, as inscrições ocorrerão até o dia 24 de janeiro de 2024, exclusivamente pela Internet. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções ali contidas, e anexar os documentos solicitados.

A seleção, aprovação e classificação, bem como a realização da matrícula, serão para cursos de licenciaturas e bacharelados interdisciplinares e profissionais ministrados em Santarém e nos campi regionais de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Confira AQUI a relação dos cursos de graduação ofertados pela Ufopa.

Destinados à seleção diferenciada de candidatos indígenas e quilombolas, os processos seletivos especiais são realizados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), em colaboração com a Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPPS) e a Comissão de Avaliação dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola (Capse). O resultado final dos processos seletivos especiais será divulgado a partir do dia 18 de abril e as aulas terão início em 17 de junho de 2024.

Indígenas e quilombolas com curso superior concluído ou que estejam vinculados ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), Programa de Educação e Formação Superior (Forma Pará) e Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) não poderão concorrer às vagas ofertadas nesta seleção. Também não poderão concorrer discentes regularmente matriculados na Ufopa que ingressaram por meio do PSEI ou do PSEQ.

PSEI – O Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) de 2024 destina 97 vagas, sendo 77 para Santarém e 20 distribuídas entre os campi regionais. A seleção será composta por duas etapas, de caráter classificatório e eliminatório: 1. prova de redação em língua portuguesa; e 2. entrevista. As provas ocorrerão, presencialmente, nas cidades de Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Jacareacanga.

No ato de inscrição, o candidato deve anexar ao formulário eletrônico os seguintes documentos, no formato BMP, JPEG, PNG ou PDF:

a) Declaração de Autorreconhecimento preenchida e assinada a próprio punho pelo candidato, conforme modelo apresentado no anexo II deste edital (até 3MB);

b) Declaração de Pertencimento, totalmente preenchida, conforme modelo apresentado no anexo III do edital (até 3MB), contendo obrigatoriamente: a assinatura, a próprio punho, de duas lideranças reconhecidas pela comunidade local e a assinatura, a próprio punho, do representante legal de associação/conselho/federação com CNPJ reconhecida pela comunidade local.

c) Autodeclaração de não conclusão de curso superior, ou de não vínculo com o Parfor ou curso de graduação da Ufopa com ingresso pelo PSEI, conforme o modelo apresentado no anexo IV do edital, assinada a próprio punho pelo candidato (até 3MB).

Acesse o link de inscrição aqui: https://psei2024.ufopa.edu.br/ .

PSEQ – O Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) de 2024 também oferece 97 vagas, sendo 77 para Santarém e 20 para os campi regionais. A seleção ocorrerá dia 25 de fevereiro, por meio de prova objetiva e discursiva.

No ato da inscrição, o candidato deve assinalar o item de declaração de Autorreconhecimento no formulário eletrônico. Também deve anexar ao formulário os seguintes documentos, em arquivo único, formato BMP, JPEG, PNG ou PDF:

a) Declaração de Pertencimento emitida e assinada, a próprio punho, por três autoridades quilombolas, devidamente identificada (associação quilombola), conforme modelo apresentado no anexo II do edital (até 3MB).

b) Autodeclaração de não conclusão de curso superior ou de não vínculo com o Parfor ou qualquer outro curso de graduação de ensino superior, conforme o modelo apresentado no anexo III do edital, assinada a próprio punho pelo candidato (até 3MB).

Acesse o link de inscrição aqui: https://pseq2024.ufopa.edu.br/ .

Serviço: Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola

Período de inscrição: 10 a 24 de janeiro de 2024

Fonte: Comunicação/Ufopa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/01/2024/08:04:26

