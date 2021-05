Homem é executado a tiros em plena luz do dia em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As autoridades policiais se encontram no local para diligências cabíveis ao caso.

No início da tarde desta sexta-feira (14), um homem identificado como Alcinei Correia dos Santos, de 23 anos, foi executado por cerca de 3 tiros, desferidos por um elemento que conduzia uma moto e possivelmente um carro estava dando apoio no crime.

