Novas famílias de Alter do Chão são contempladas com energia elétrica*

(Foto:Divulgação Equatorial) – Cerca de um milhão e cem mil reais foram investidos no novo bairro criado a partir da expansão urbana.

Mais de 100 famílias foram contempladas com fornecimento de energia elétrica pela Equatorial Pará, no bairro Nova Esperança. O bairro é um dos mais recentes, na área rural de Alter do Chão, criados a partir da expansão urbana pelo município de Santarém. No local, foram implantados cinco quilômetros de rede de média tensão, cinco transformadores e cerca de 110 postes que, por meio de cabos e fiação elétrica, levam a energia dos alimentadores da subestação Alter do Chão inaugurada ano passado até as residências.

De acordo com o executivo de Obras da Equatorial, Jorge Barbosa, a nova rede de energia proporciona segurança, estabilidade e confiabilidade no sistema elétrico do bairro. “Esse é um grande investimento para Alter do Chão, que atende não apenas residências, mas, também, novos empreendimentos, que começam a ser construídos no local”, acrescentou.

A manauara Verônica Freitas, escolheu Alter do Chão para fixar residência, por ser um lugar tranquilo e aconchegante. No início da mudança enfrentou problemas por conta da irregularidade do bairro que não permitia a implantação da energia elétrica. “A gente vivia às escuras, mas, agora, já posso comprar minha geladeira, meus eletrodomésticos, porque a energia chegou com qualidade e permitindo que a gente usufruir de uma melhor qualidade de vida”, comemorou.

Jaime Oliveira é tapeceiro e aguardava a chegada da energia na casa dele com muita expectativa. “A nossa energia era muito fraca e as constantes oscilações ocasionavam queima de eletrodomésticos, mas isso acabou, agora temos uma energia boa, forte, inclusive consegui montar meu próprio negócio e garantir nova renda para minha família”, reforçou.

Para garantir o acesso à energia segura, a Equatorial Pará, via programa Luz para Todos, fez a doação do “Padrão de Entrada” e realizou programa de troca de lâmpadas incandescentes e florescentes, por lâmpadas de LED, com o objetivo de incentivar o uso adequado de energia e diminuir os custos na conta. Os moradores também estão sendo orientados a fazer o cadastro no programa Tarifa Social, do governo federal, que oferece desconto de até 65% na conta de luz.

Conforme o superintendente da regional Centro e oeste da Equatorial Pará, Brunno Margato, a padronização feita pela Distribuidora vem permitindo que a energia chegue às residências de forma segura e contínua: “A ação segue todas as normas de segurança estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. O resultado será um atendimento de qualidade e confiabilidade para os novos moradores de Alter do Chão”, concluiu.

