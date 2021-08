(Foto:© Reprodução) – A assessoria do casal confirmou ao F5 neste sábado (7) que o casal foi hospitalizado em São Paulo

Nora de Tarcísio e Glória diz que eles foram contaminados ‘num descuido’

A mulher de Tarcísio Filho, 56, Mocita Fagundes, 57, usou o Instagram para comentar a internação dos sogros Tarcísio Meira, 85, e Glória Menezes, 86, que foram hospitalizados com Covid-19 na noite desta sexta-feira (6), em São Paulo. “Saiu na imprensa que o casal Glória e Tarcisão estão internados com Covid. Infelizmente não é fake news. É verdade”, iniciou na tarde desta sábado (7).

“Estavam isolados e num descuido foram contaminados. Essa doença é traiçoeira”, continuou Fagundes falando que acredita na recuperação do casal de atores. “Estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho. Por enquanto, peço que se unam a nós nessa corrente de orações e energias positivas”.

“Não vou ficar me alongando e nem dando boletins médicos. Vou ficar quietinha ao lado do Tarcisinho que graças a Deus testou negativo para a Covid. Carinho e oração sempre fazem um bem danado”, finalizou Fagundes, se referindo ao marido dela.

A assessoria do casal confirmou ao F5 neste sábado (7) que o casal foi hospitalizado em São Paulo. De acordo com Tadeu Lima, representante dos artistas, Tarcísio Meira precisou ser intubado e Glória Menezes está com leves sintomas da doença. Ambos permanecerão no hospital em quarentena para recuperação.

Os atores, que são casados desde 1962, tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19 em março e a segunda no início de abril. Desde então, estavam isolado no sítio da família, em Porto Feliz (SP). Há quase um ano eles encerraram o contrato que tinham havia mais de 50 anos com a Globo.

