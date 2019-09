Ufopa nega que tenha contratado serviços de caminhão que caiu em abismo na região do Corta Corda

(Foto:Reprodução)-Em nota, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) negou que tenha contratado os serviços do caminhão que fazia transporte de madeira da região do Corta Corda e que acabou caindo em um abismo – matando os quatro passageiros. De acordo com a instituição, que diz lamentar o fato ocorrido, ela está apurando o caso.

“A Universidade Federal do Oeste do Pará lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta sexta feira, 20 de setembro de 2019, na região de Corta Corda, e vem a público esclarecer que não contratou nenhum tipo de serviço de transporte para a área e que está apurando o caso. A Instituição reforça sua solidariedade às famílias das vítimas e se mantém a disposição para prestar esclarecimentos adicionais”, diz a nota da Ufopa.

A informação vai de encontro com o relatado pelo delegado e superintendente da Polícia Civil do Baixo Amazonas, Jamil Casseb, no sábado, dia 21, logo após o resgate dos corpos.

“Uma fatalidade muito grande que tirou a vida desses trabalhadores, que estavam a serviço da Ufopa. No momento do retorno o caminhão estava carregado e em uma descida muito íngreme com uma curva ao final, ele não conseguiu realizar a curva, passou direto, caiu em um abismo e capotou umas três vezes”, contou o delegado na colisão.

