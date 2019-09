VI Festival do Chocolate e Cacau e 18ª Exposição Flor Pará movimentou mais R$ 5 milhões

(Foto:Ivan Duarte / O Liberal)-Mais de R$ 5 milhões em volume de negócios foram gerados pelo VI Festival do Chocolate e Cacau e pela 18ª Exposição Flor Pará, realizados no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, pelo Governo do Estado. Desde a abertura, na quinta-feira, 19, até o encerramento, no domingo, 22, mais de 40 mil pessoas passaram pelo evento e puderam conhecer de perto toda a cadeia produtiva do cacau, flores e joias paraenses, que incluiu produtores artesanais, cooperados, fabricantes de chocolate fino, designers e floricultores.

Ao todo, cerca de 100 expositores do estado e de outras regiões do Brasil e até da América Latina ofereceram ao público seus produtos, entre eles chocolates de alta qualidade, arranjos de flores tropicais e peças únicas com gemas minerais encontradas em território paraense. “Quase metade dos expositores eram de fora. Eles vieram pra cá trazendo tecnologia, equipamentos e vários produtos, fazendo esse intercâmbio e, principalmente, conhecendo esse mercado incrível que é o mercado paraense”, disse o organizador do evento, Marco Lessa.

Entre os vários stands disponíveis para visitação, chamou a atenção do público um que reunia esculturas feitas a partir de chocolate. Grandes símbolos da cultura paraense foram representados nas obras, como o Mangal das Garças e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que atraiu uma fila de visitantes dispostos a conseguir uma boa foto. “Eu fiquei encantada com essa criatividade”, contou a bancária Juliana Maia. “Não sabia que seria possível fazer uma escultura tão linda como essa só usando chocolate. Estão de parabéns”.

Foram necessários três dias de trabalho para que a escultura da padroeira dos paraenses, que possui cerca de 55 centímetros de altura, ficasse pronta. Ela foi colocada sob um altar, também feito de chocolate, e pintado de dourado. Em média, 300 quilos de chocolate foram usados na construção das seis esculturas expostas no stand. “A nossa proposta foi mostrar a versatilidade do chocolate, mostrar que podemos transformar o cacau também em obras de arte”, explicou a chocolatier Karla Leal.

A versatilidade do cacau levou produtores de Santa Bárbara, município da Região Metropolitana de Belém (RMB), a desenvolver uma cachaça feita a partir do fruto. Com um sabor diferente, a bebida é fermentada, transformada em aguardente, e depois é adicionado o extrado de nibs, que nada mais é que o chocolate em sua forma mais pura e menos processada. A novidade do produto alavancou as vendas no stand, e a cachaça de cacau se tornou um grande sucesso, de acordo com o expositor Marcos Paulo Maia.

Diversidade de flores e plantas

Além dos produtos feitos a partir do cacau, a feira também apresentou várias curiosidades na área da floricultura. Um dos stands da Exposição Flor Pará mais movimentado foi o que oferecia vasos de flores e terrários feitos com impressão 3D. A casa do Bob Sponja e o capacete de Darth Vader, personagem da saga Star Wars, foram algumas das novidades. Mas o que mais chamou a atenção, principalmente dos mais jovens, foi o terrário com a cara do personagem Groot, do filme Guardiões da Galáxia.

Os terrários já se tornaram uma febre para quem gosta de floricultura, segundo a consultora ambiental Márcia Quadros. Em vários formatos e tamanhos, eles são feitos em recipientes fechados ou abertos, que reproduzem as condições ambientais necessárias para diferentes espécies de plantas. A necessidade de manutenção dos terrários é baixa, principalmente nos fechados, já que o ciclo da água acontece normalmente, desde a evaporação até a chuva. “É muito bom de ter em casa para quem deseja ter um mini-jardim enfeitando o ambiente”, afirmou a expositora.

Outra novidade que chamou muita atenção dos visitantes foi o stand de bonsai, que são espécies de miniaturas de árvores. Exuberantes e coloridos, havia exemplares para todos os gostos e bolsos. Os preços variam, dependendo da idade da plantação. Uma espécie de pé de acerola plantada há 25 anos, por exemplo, custava 4 mil reais. Mas também havia espécies mais novas e menores, com preços a partir de 50 reais. “A procura foi muito grande, por conta da curiosidade das pessoas sobre uma técnica que não é tão conhecida no nosso estado, mas que é famosa e traz muitas possibilidades”, explicou o expositor Gabriel Freitas.

A programação do VI Festival Internacional do Chocolate e Cacau e 18° Flor Pará encerrou com um desfile com joias produzidas especialmente para o evento pelo Instituto de gemas e joias da Amazônia (Igama). A iniciativa é do Governo do Pará, em parceria com a marca Chocolat Festival. “O evento foi um sucesso, e a gente tem que creditar isso à coragem do Governo do Estado, que é quem nos trouxe para cá, em apostar e acreditar nessa cadeia”, concluiu o organizador Marco Lessa. “Sem essa iniciativa, jamais seria possível atingir esses resultados”.

Por:João Paulo Jussara

