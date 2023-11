Ufopa recebe primeira visita de Comissão do MEC para implantação do curso de Medicina

Reunião de 27 de novembro de 2023 da Camem com representantes da Administração Superior e Grupo de Trabalho de Implantação do Curso de Medicina da Ufopa. – (Foto: Vanessa Escher /Comunicação/Ufopa).

Visita faz parte da fase inicial do processo de autorização para oferta do curso de Medicina.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) recebe nos dias 27 e 28 de novembro de 2023 a primeira visita presencial da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (Camem), como fase inicial do processo de autorização para oferta do curso de Medicina. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Comissão é composta pelos docentes Fernanda Vieira Rodovalho (UFCat), Plínio José Cavalcante Monteiro (Ufam) e Michelle Alves Vasconcelos (Uninta).

Durante a visita, a Comissão irá dialogar sobre a proposta de projeto pedagógico do curso de Medicina, protocolado no MEC em outubro deste ano, bem como visitar as instalações da Ufopa e de serviços externos, como o Hospital Regional do Baixo Amazonas, para conhecer os ambientes hospitalares, com vistas à verificação de campo de estágios e práticas dos futuros estudantes do curso a ser implementado, bem como os serviços hospitalares ofertados à população de Santarém e demais municípios do Oeste paraense. “A Camem irá nortear as ações da Ufopa na concepção, implementação e avaliação de um projeto pedagógico de qualidade que considere as peculiaridades socioambientais da região, pois não é a universidade que está demandando o curso de Medicina, e sim a sociedade”, afirma a reitora Aldenize Xavier.

Criada pela Portaria MEC nº 306/2015, com base na Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas, estabelecida pela Portaria Normativa MEC nº 15/2013, a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (Camem) é responsável pelo monitoramento e acompanhamento da implantação dos cursos de graduação em Medicina em instituições federais de ensino superior, desde a sua pactuação até o ato de reconhecimento do curso, cujo trabalho é norteado pelo monitoramento realizado por meio de visitas locorregionais, reuniões presenciais e a distância, relatórios detalhados e periódicos, além da interlocução permanente entre seus membros e a instituição de ensino.

Durante a visita, a reitora da Ufopa ressaltou a mobilização e o compromisso político do governo federal e de parlamentares e prefeitos da região Oeste do Pará na implantação do curso de Medicina da Ufopa, firmado pelo presidente Lula e pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade, durante a visita à universidade em agosto deste ano. “A oferta do curso de Medicina visa a auxiliar na redução das assimetrias em relação ao número de médicos na região oeste do Pará, assim como para a formação de profissionais, inclusive médicos indígenas e quilombolas, que compreendam as realidades e as necessidades locais, e para a melhoria dos indicadores de saúde, que hoje figuram entre os piores do Brasil”, afirma.

Segundo a reitora, esse compromisso político, até o momento, concretizou-se na disponibilidade de códigos de vagas para contratar docentes e técnicos para atuarem no curso de Medicina e inclusão, no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de investimento para construção do Bloco Modular III do Campus Santarém, cuja licitação está em andamento, que atenderá também ao curso de Medicina. “A Ufopa também está em diálogo com a prefeitura de Santarém e governo do estado para consolidar a parceria com a rede pública de saúde”, afirmou.

O diretor do Instituto de Saúde Coletiva (Isco), Waldiney Pires Moraes, unidade à qual o curso de Medicina será vinculado, frisou a missão do Isco, que é formar profissionais capacitados para promover, proteger e recuperar a saúde da população da região amazônica, com foco na realidade socioambiental do estado do Pará; lembrou que o Isco foi criado em 2013 no bojo da criação do Programa Mais Médicos (Lei nº 12.871/2013), com a expectativa de ofertar curso de Medicina. O diretor apresentou a estrutura acadêmico-administrativa do instituto, seus três cursos de graduação e quatro cursos de pós-graduação (uma residência multiprofissional em saúde, dois mestrados e um doutorado em rede, com expectativa de mais um mestrado em parceria com a UFPA), corpo de servidores docentes e técnicos e infraestrutura, principalmente de laboratórios que atenderão ao curso de Medicina.

Participam também da reunião com a Camem membros da administração superior e representantes do grupo de trabalho responsável pelo processo de implantação do curso de Medicina na Ufopa: Solange Helena Ximenes Rocha; Honorly Kátia Mestre Correa; Fabriciana Vieira Guimarães; Kelly Christina Ferreira Castro; Juliana Gagno Lima; Marina Smidt Celere Meschede; Jéssica de Oliveira Lopes; Carla Marina Costa Paxiuba; Gabriel Brito Costa; Edson de Sousa Almeida; Vitor Marques Viana; Adilson Oliveira Pinto; e Iara Caroline Coelho Freire.

