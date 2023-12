Último contato, invasão e estupro: entenda a dinâmica do assassinato de mãe e três filhas em Sorriso (MT)

(Foto>Reprodução) – Mãe e três filhas foram assassinadas na madrugada do último sábado, em Sorriso, no estado de Mato Grosso. Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, Miliane Calvi Cardoso, de 19 anos, e duas meninas de 12 e 10 anos tiveram a casa invadida, no Bairro Florais da Mata, horas depois de fazerem o último contato com o pai, que é caminhoneiro e trabalhava no Paraná, no dia do crime. Cleci, Miliane e a menina de 12 anos também foram abusadas sexualmente, segundo a Polícia Civil. O autor dos assassinatos é Gilberto Rodrigues dos Anjos, que morava e trabalhava em uma obra ao lado do imóvel onde vivia a família.

O autor do assassinato já havia cometido ao menos outro crime semelhante em setembro deste ano, no município de Lucas do Rio Verde. Ambos os casos, segundo o delegado Bruno França Ferreira, que investiga desde segunda-feira a chacina da família, são idênticos e seguem o mesmo padrão. Entenda a dinâmica do crime na madrugada de sábado, dia 25 de novembro:

Último contato

Na sexta-feira, mãe e filhas fazem o último contato com o pai, que é caminhoneiro e viajava a trabalho. Ele estava no Paraná.

Invasão

Depois de usar entorpecentes, Gilberto invade a casa das vítimas pela janela do banheiro, na madrugada de sábado. Em depoimento, ele alegou que sua intenção era roubar.

Confronto com Cleci

Ao ser confrontado por uma das vítimas, a mãe, identificada como Cleci Cardoso, eles entraram em luta corporal. Ele, então, pegou uma faca e atacou a mãe.

Filha mais velha tenta defender

Ao perceber a movimentação, a filha mais velha, identificada como Miliane, de 19 anos, sai do quarto e tenta defender a mãe. Ela também é atacada por Gilberto.

Morte das crianças

Após atacar Cleici e Miliane, Gilberto mira nas crianças, de 10 e 12 anos. Elas também foram mortas por ele. A mais nova teria sido asfixiada. A mãe e as duas filhas mais velhas também foram abusadas sexualmente, pouco antes de morrer.

Fuga pela janela

Gilberto sai da casa pela mesma janela que usou para entrar.

Roupas em contêiner

O autor do crime volta para uma obra ao lado da casa, onde vivia e trabalhava. Lá, retira as roupas sujas de sangue e as guarda em um contêiner.

