Um homem suspeito de estuprar mulher na zona rural de Rurópolis é preso pela PM

Segundo apurou a reportagem, o caso ocorreu no sábado, dia 6, quando a vítima, o esposo e sua filha retornavam da igreja numa estrada vicinal da rodovia Transamazônica, no km 55. De posse de uma espingarda o estuprador abordou a família ameaçando atirar e então forçou a mulher a manter relação sexual com ele.

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar prendeu na comunidade de Divinópolis, no município de Rurópolis (PA), um homem apontado como sendo o autor de um estupro que vitimou uma mãe de família em outra comunidade do referido município.

