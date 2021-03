Novo Progresso recebe um respirador pulmonar e 12 cilindros de oxigênio para auxiliar no tratamento da Covid-19

O prefeito Gelson Dill durante a entrega do respirador pulmonar para Transporte e Emergência (Foto:Marcelo Seabra-Ag.Pará)



Estado entrega um respirador pulmonar para Transporte e Emergência e 12 cilindros de oxigênio para auxiliar no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus ao município de Novo Progresso

Além de Novo Progresso os municípios de Jacareacanga, Aveiro e trairão receberão os equipamentos do Governo do Estado.

O Governo do Pará entregou, nesta terça-feira (09), 42 cilindros de oxigênio para auxiliar os municípios da região Oeste no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Os cilindros foram entregues na sede da empresa fornecedora Oeste Gás, no município de Santarém.

Serão destinadas 12 unidades para o município de Novo Progresso e 10 para Jacareacanga, 10 para Aveiro e 10 para trairão. A distribuição será por meio de transporte terrestre e fluvial para as unidades de saúde, a fim de garantir atendimento no atual pico de contágio na região.

“Estamos com esse trabalho de combate à pandemia da Covid-19. Recebemos mais uma remessa de oxigênio para a região Oeste do Pará, e estamos entregando para alguns municípios que estão precisando. Conforme a necessidade for aparecendo, vamos trabalhar para atender todos. Esse trabalho é para garantir que não falte oxigênio”, ressaltou o secretário Regional de Governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto.

Respirador – Já na sede do 9º Centro Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) foi entregue ao município de Novo Progresso um respirador pulmonar para Transporte e Emergência, capaz de ventilar paciente neonatal de extremo baixo peso, pediátrico e o adulto. O equipamento será utilizado em pacientes de Covid. “Estamos entregando um respirador de transporte ao município para ajudar neste momento difícil da pandemia”, acrescentou.

O secretário Henderson Pinto frisou ainda que, além dos insumos, o Estado vem auxiliando os municípios no fornecimento de equipamentos. O prefeito de Novo Progresso, Gelson Luiz Dill, que foi ao depósito buscar os cilindros de oxigênio e à sede da Sespa buscar o equipamento, destacou a importância de municípios, Estado e União atuarem de forma integrada no combate à Covid-19.

“Estamos recebendo o oxigênio e equipamento cedidos pelo governo do Estado. Agradecemos por essa grande parceria, que sempre está atendendo aos pedidos do município”, afirmou Gelson Dill.

Fonte: Agência Pará de Notícias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...