Uma pessoa morre com facada no peito e uma travesti levou uma facada durante bebedeira em Santarém

Uma pessoa morre com facada no peito e outra fica ferida durante bebedeira em Santarém

Na briga, um homem morreu e uma travesti levou uma facada no pescoço, na madrugada desta terça (22) no bairro Pérola do Maicá. (A informação é do G1 Santarém)

Caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil

Um homem morreu e uma travesti ficou ferida após os dois se desentenderem em meio a uma bebedeira no bairro Pérola do Maicá, em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, o homem que morreu estava há aproximadamente 30 dias em Santarém. A suspeita é que ele era alcoólatra e usuário de drogas.

Uma mulher que esteve no local do crime e se identificou como namorada da vítima, informou que o nome do homem é Tiago, porém a mesma saiu do local sem informar sobrenome e endereço da vítima.

A outra pessoa que ficou ferida é uma travesti. Ela, que é suspeita de ser autora do homicídio, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto Socorro da cidade com um ferimento no pescoço.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Um inquérito deverá ser aberto para investigar o crime.

