Listão do vestibular da UEPA é liberado; confira o resultado com os nomes dos calouros

(Foto:Reprodução) – São 3.750 vagas ofertadas no Processo Seletivo 2022 e mais de 48 mil pessoas se inscreveram

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) liberou o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2022, para a festa de 3.567 calouros. Não haverá cerimônias, solenidades e nem listões afixadas em nenhum dos campi, como costumava acontecer antes da pandemia de covid-19. (As informações são de Victor Furtado e Emanuele Corrêa).

Veja o listão completo do Prosel 2022 da UEPA

Foram ofertadas 3.750 vagas e mediante apresentação de comprovante de vacinação. Este ano, foram ofertados 95 cursos em 17 municípios. o número de inscritos chegou a 48.671, sendo 33.130 costistas e 15.541 não costistas. Apenas 183 não foram preenchidas.

Além de ouvirem o listão pela Rádio Liberal, os candidatos também terão acesso ao resultado publicado no site oficial da instituição.

A demanda de candidatos por vagas pode ser consultada aqui. Após o resultado final, será divulgado um edital específico para a matrícula dos calouros. As chamadas subsequentes (repescagem) ainda terão as datas divulgadas. As aulas para os calouros começarão, de acordo com o calendário acadêmico 2022, em 18 de abril.

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/10:11:51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...