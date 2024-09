Uma tentativa de fraude de documento é registrada a cada 7 minutos no Brasil

Desbancarizados são alvo principal das tentativas de fraudes. Foto: Divulgação

Estudo realizado pela Datatech analisou os períodos de abril de 2023 a fevereiro de 2024; Total foram de 3,2 milhões de transações fraudulentas identificadas.

Entre os meses de abril de 2023 e fevereiro de 2024, as camadas antifraude de análise de documentos da Serasa Experian identificaram que, numa amostra 104,3 milhões de transações, 3% eram tentativas de golpes utilizando Registros Gerais (RGs) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsos (3.284.176). Os crimes envolvem duas modalidades: adulteração de documentos verdadeiros, com sobreposição de foto de forma manual ou usando Inteligência Artificial (IA), para se aproximar da imagem real, e montagem de documentos falsos, já com a foto do golpista, mas com informações verídicas de alguma vítima (nome, CPF, data de nascimento, filiação etc.).

As tentativas de fraude de documentos foram identificadas, majoritariamente, na fase de abertura de conta. Os dados são do estudo inédito da Serasa Experian, datatech líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude.

Segundo dados do Instituto Locomotiva, cerca de 3% da população brasileira não possui conta em banco, por isso são denominadas “desbancarizadas”. De acordo com o Diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, “outra constatação do estudo foi que essas são as vítimas principais dos criminosos. O que explica é que, geralmente, são pessoas sem registros financeiros, com uma menor utilização de suas informações pessoais e biometria facial, garantindo menos incidência nas tecnologias de segurança”, expõe.

Fonte: diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/15:54:36

