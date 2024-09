PC prende suspeito de extorquir e matar agentes de segurança pública no Pará

Imagem: Reprodução/PCPA | A Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de Marituba, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de cometer crimes de extorsão e homicídios de agentes públicos. A prisão foi realizada nesta quarta-feira, 4, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Conforme as investigações, o suspeito liderava um esquema de extorsão no município de Marituba, também na RMB. De acordo com o levantamento, ele e seus cúmplices atraíam vítimas por meio de falsos anúncios de venda de imóveis e objetos. Quando as vítimas chegavam ao local combinado, eram feitas reféns e obrigadas a realizar transferências de dinheiro para as contas dos criminosos.

Além disso, o preso é investigado por envolvimento na morte de agentes de segurança pública tanto em Marituba quanto em Ananindeua.

“Nossas equipes estão trabalhando intensamente para garantir que os envolvidos nessa prática criminosa sejam devidamente identificados e responsabilizados. Temos realizado diversas ações e implementado diretrizes para aprimorar as investigações, garantindo que o trabalho policial seja feito de forma ainda mais célere”, ressaltou o delegado-geral Walter Resende.

A operação foi possível após a Seccional Urbana de Marituba receber informações de que o suspeito estava sendo atendido para averiguação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial. Imediatamente, uma equipe foi deslocada para cumprir o mandado de prisão.

Conforme o delegado Roberto Gomes, superintendente da Região Metropolitana de Belém, a ação é resultado de investigações que ligam o suspeito a uma série de crimes graves.

“A prisão representa um avanço significativo no combate ao crime organizado na região. As autoridades continuam a investigar suas atividades para identificar possíveis outros envolvidos e garantir que a justiça seja feita. A Polícia Civil reitera seu compromisso com a segurança da população e reforça que qualquer informação relevante sobre atividades criminosas pode ser denunciada por meio dos canais de comunicação disponíveis”, explicou o delegado Roberto Gomes.

