Motor Para Por Falta de Combustível Durante a Aproximação Para Pouso em Itaituba de Um Avião ATR-72 200 da MAP

(Foto:Reprodução) – Os motores de uma aeronave da MAP Linhas aéreas de matrícula PRM-PY se envolveu em um grave incidente eu poderia ter tido consequências desastrosas, no último dia 16 de Setembro durante um voo de Itaituba para Manaus, voo PAM 5913.

O avião precisou retornar para Itaituba devido a um problema no aeroporto de Manaus, que fechou a pista para operações de pousos e decolagens.

Pouco antes de pousar em Itaituba o motor esquerdo falhou durante a aproximação final e logo após o pouso o motor direito desligou.

Uma investigação do CENIPA apontou que o desligamento dos motores foi causado por uma pane seca, nome dado para a falta de combustível.

Os pilotos conseguiram ativar o motor direito da aeronave ainda na pista do aeroporto de Itaituba, e taxiaram para o pátio de aeronaves.

Ainda não há indícios da quantidade de combustível que havia na aeronave. A pane seca por ser causada por outros motivos a depender da aeronave, como falha nas bombas de combustível ou entupimento de filtros de combustível.

A aeronave transportava 39 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

No dia 16 de setembro, uma aeronave da Two Flex caiu logo após decolar do aeroporto de Manaus com cerca de 10 passageiros a bordo.

O avião faria um voo de Manaus para Maués. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Força Aérea e da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência localizada próxima à Avenida Tarumã.

Helicópteros de foram utilizados no resgate. Por algumas horas o aeroporto ficou fechado para pousos e decolagens, logo após o acidente com a aeronave, que de acordo com informações da Infraero tratava-se de um Cessna 208 B Grand Caravan, da empresa Two Flex.

Com informações de Aviation Herald e da Aeroflap.com

