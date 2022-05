USP disponibiliza curso de Astronomia gratuito e on-line para meninas

Inscrições podem ser feitas por alunas cis ou trans até o dia 29 de maio

O Projeto Astrominas, criado por um grupo de mulheres do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP), está com inscrições abertas até o dia 29 de maio. A formação é direcionada estudantes cis ou trans, que tenham entre 14 e 17 anos e estejam matriculadas regularmente em uma escola de Educação Básica pública ou privada. Interessadas podem se inscrever meio do site do evento.

A previsão é sejam liberadas 400 vagas para a formação que será realizada entre os dias 2 e 22 de julho. O processo seletivo será realizado por meio de um sorteio, garantindo 20% das vagas entre pretas, pardas e indígenas, 60% entre estudantes de escolas públicas e 20% entre estudantes de escolas privadas.

O Astrominas tem como objetivo facilitar o acesso de jovens alunas à universidade, estreitando o contato dessas meninas com mulheres cientistas, de forma a estimular a escolha e a manutenção das carreiras de Ciência e Tecnologia, desconstruindo a ideia de que as ciências exatas não são para meninas.

Com atividades interativas, o curso inclui palestras de Astronomia, Física, Geociência, Astrobiologia, Ciências Atmosféricas e Matemática, além de rodas de conversa, experimentos e atividades com astrônomas e cientistas brasileiras que participam de pesquisas de ponta. Cada aluna deverá reservar entre 3 a 4 horas diárias para se dedicar às atividades, no horário que preferir.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...