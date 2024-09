Usuários do Banco do Brasil relatam instabilidade no Pix

Recomenda-se que os clientes tentem realizar as transferências por meio de outros bancos ou aguardem um momento posterior para tentar novamente. | Reprodução/Web

As dificuldades para acessar o banco começaram por volta das 9h, com um aumento nas reclamações registradas às 10h20.

Clientes do Banco do Brasil enfrentaram dificuldades no início desta segunda-feira (2) devido a instabilidades no aplicativo da instituição financeira, especialmente ao realizar ou receber transações via Pix. Além disso, relatos indicam problemas em outras operações realizadas através do Internet Banking.

Segundo informações de usuários, as dificuldades começaram por volta das 9h, com um aumento nas reclamações registradas às 10h20, quando 375 pessoas já haviam reportado falhas no sistema de Pix e em outros serviços do banco. Termos como “Banco do Brasil fora do ar” e “Pix do Banco do Brasil fora do ar” ganharam destaque no Google Trends.

Até a manhã desta segunda-feira, o Banco do Brasil não havia se pronunciado oficialmente sobre os problemas. Ainda não está claro se as instabilidades afetam todos os clientes ou apenas uma parte deles. Recomenda-se que os clientes tentem realizar as transferências por meio de outros bancos ou aguardem um momento posterior para tentar novamente.

Na semana anterior, usuários do aplicativo Caixa Tem relataram problemas semelhantes. Beneficiários do Bolsa Família relataram o desaparecimento de valores depositados, especialmente na Região Metropolitana do Recife, mas o problema se espalhou para outras regiões do país.

Para contestar transações irregulares no Caixa Tem, o Ministério do Desenvolvimento Social orienta que os beneficiários podem optar por ir a uma agência da Caixa, acessar o aplicativo Caixa Tem para contestar a transação, ou ligar para o SAC da Caixa. Além disso, é recomendado registrar um Boletim de Ocorrência em caso de fraude, que pode ser feito presencialmente ou virtualmente, dependendo do estado.

A Caixa Econômica Federal informou que está cooperando com as autoridades de segurança, incluindo a Polícia Federal, para investigar os casos relacionados ao possível golpe envolvendo o Bolsa Família.

Fonte: DOL CARAJÁS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2024/15:01:51

