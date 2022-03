Usuários do WhatsApp GB estão sendo banidos do app oficial

(Foto:Reprodução) – Na noite da última segunda-feira (21), diversos usuários do aplicativo WhatsApp GB, versão modificada do mensageiro oficial, afirmaram que estão sendo banidos e tendo seus números bloqueados da plataforma.

Nas redes sociais, usuários reclamaram do bloqueio, enquanto outros comemoraram a notícia, afirmando que o aplicativo desrespeita questões de privacidade. “A desculpa de quem usa whatsapp gb é privacidade, sendo que a própria pessoa usa pra INVADIR a privacidade alheia (???)”, escreveu um usuário.

Outra usuária, no entanto, afirma que só utiliza o app pela ausência do ‘online’: “Eu meu whatsapp gb não queremos ver o que vocês apagam a gente só quer ficar off sem ninguém perturbando pedindo pra responder”. O assunto ficou nos Trending Topics do Twitter.

Afinal, o que é WhatsApp GB?

Resumidamente, o WhatsApp GB é um aplicativo alternativo e semelhante ao original. A diferença está nos recursos disponíveis na versão pirata, como a opção de esconder o ‘online’, agendar envio de mensagens, configurar para não mostrar quando estiver gravando um áudio ou digitando, adicionar um PIN para proteger as mensagens e retirar as notificações de áudios escutados.

Além disso, os usuários do WhatsApp GB também podem cadastrar mais de um número para utilizar simultaneamente no aplicativo. A versão modificada do app está disponível somente no Android.

