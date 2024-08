Vaca da Fazenda São Pedro de Manaus bate recorde de produção de leite no Amazonas

(Foto: Divulgação) – Com a produção de 73 litros de leite diário, a vaca “Dalila Montross” é fruto de anos de dedicação na seleção genética e no manejo criterioso adotado pela fazenda.

Na VIII Feira de Agronegócio da Nilton Lins 2024, a Fazenda São Pedro bateu o recorde de produção de leite com uma de suas vacas Girolanda, chamada Dalila Montross, que produziu 73 litros de leite em um dia. O recorde anterior era de 62 litros, produzidos por uma outra vaca da mesma fazenda.

O empresário Francisco Helder Peixoto, conhecido como Chicão, proprietário da Fazenda São Pedro expressou sua satisfação com o resultado:

“Essa vitória se deve ao trabalho de equipe de todos os nossos colaboradores e funcionários, desde os tratadores do animal, até o veterinário Júnior, um dos mais respeitados profissionais na área. Sinto-me orgulhoso por ver, neste recorde, a força do melhoramento genético do Amazonas, que está no mais elevado nível do país, como demonstrou a nossa vaca Girolando com sua produção leiteira excepcional.”

Este resultado não apenas coroa os esforços da equipe da Fazenda São Pedro, mas também eleva o nível de excelência da pecuária leiteira amazonense. A feira, que já é um marco no calendário do agronegócio do Estado, tornou-se palco de uma conquista histórica, reforçando a importância e o potencial do setor agropecuário local.

O veterinário responsável pelo plantel da Fazenda São Pedro, Virgílio Cortez Júnior, ressaltou a relevância da fazenda no cenário nacional: “A Fazenda São Pedro é uma referência de fornecimento de embriões de alto valor genético e está na vanguarda da raça Girolando no Brasil. Isso é fruto do trabalho em equipe e da visão de Francisco Helder Peixoto, que investe no que há de melhor no setor.”

A vitória da vaca “Dalila Montross” do plantel da Fazenda São Pedro é fruto de anos de dedicação na seleção genética e no manejo criterioso adotado pela fazenda.

A produção recorde de leite serve como inspiração para outros pecuaristas da região, e destaca a relevância da inovação e da gestão eficiente, na busca por melhores resultados.

A VIII Feira de Agronegócio da Nilton Lins segue como uma vitrine das capacidades e dos avanços da agropecuária no Amazonas, reafirmando o compromisso dos produtores com a qualidade e a sustentabilidade.

