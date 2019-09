Vagão carregado com algodão pega fogo e deixa BR-163 interditada entre Lucas do Rio Verde-Nova Mutum

(Foto:Reprodução)-O Corpo de Bombeiros está tentando acabar com as chamas em um vagão de uma Iveco Strallis 410 branca, com placa de Três de Maio (RS), que pegou fogo, há pouco, na BR-163, entre Lucas e Mutum. Equipes da concessionária que administra a rodovia também estão no local sinalizando e dando apoio aos militares.

O tráfego de veículos ficou completamente interditado nos dois sentidos. Somente por volta das 13h, começou a fluir no sistema de ‘Pare e Siga’.

A carreta estava carregada com pluma de algodão. O motorista que não ficou ferido conseguiu “desatrelar” o cavalo mecânico logo após o início do fogo. Ele parou às margens da rodovia mas uma parte da carreta está na pista. Ainda não há informações de como as chamas começaram.

Ontem houve acidente entre 3 carretas neste trecho da rodovia. O carreteiro Ivaldir Baumgardt, de 58 anos, que acabou falecendo será trasladado para Rondonópolis (217 quilômetros de Cuiabá) onde residia.



Por:Redação Só Notícias

