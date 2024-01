Vagas, concursos e capacitações: confira oportunidades no Pará em janeiro de 2024

UFPA divulga edital para cursos livres de língua estrangeira.

O g1 Pará divulga, neste link, informações sobre mercado de trabalho paraense, incluindo vagas de emprego, concursos públicos, vagas de estágio e oportunidades de capacitação educacional e profissional, disponíveis neste mês de janeiro no Pará.

✅ Curso de idiomas

Foi divulgado o edital de inscrições para as turmas do primeiro semestre de 2024 dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras (CLLE) da Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas (Falem) da UFPA.

As turmas são on-line e presencial para cursos que buscam desenvolver o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras modernas tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade em geral. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 19 de fevereiro.

Cursos ofertados

Para o primeiro semestre de 2024, serão ofertados os seguintes cursos:

Inglês (on-line e presencial),

Francês (on-line e presencial),

Espanhol (on-line e presencial),

Inglês Instrumental (on-line),

Conversação Inglês (presencial),

Introdução ao Árabe (on-line),

PLE (on-line)

e Libras (presencial).

As aulas são ministradas no Instituto de Letras e Comunicação (ILC/UFPA), localizado no Campus Básico da UFPA, no Guamá, em Belém. Já as turmas on-line terão uma aula ao vivo, por meio de live, por semana, além de acesso à gravação de todas as aulas das unidades do livro didático.

Para se inscrever, é necessário, apenas, ter o ensino médio completo, para entrar no primeiro nível das respectivas turmas. As inscrições são realizadas virtualmente, no site da Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, de acordo com o preenchimento das vagas.

Concurso de bolsas

É possível participar de um concurso de bolsas para as turmas do nível 1 dos cursos regulares de Inglês, Francês e Espanhol.

No total, são 80 bolsas ofertadas para estudantes da UFPA e da comunidade externa, desde que seja comprovada a carência financeira (renda familiar de até um salário mínimo) e excelência acadêmica.

Para participar, é necessário enviar uma solicitação para o e-mail cursoslivresufpa@gmail.com, no período de 8 a 11 de janeiro de 2024. O resultado da seleção deve ser divulgado no site dos CLLE até o dia 15 de janeiro. A solicitação deve incluir as cópias dos seguintes documentos:

RG;

CPF;

comprovante de residência atualizado (conta de luz ou telefone);

comprovante(s) de renda familiar, entre outros documentos listados no edital, de acordo com a categoria do interessado ( estudante de graduação ou pós-graduação, estudantes com ensino médio completo e estudantes com bolsas acadêmicas).

Serviço

Cursos Livres de Línguas Estrangeiras

Inscrições concurso de bolsas: 8 a 11 de janeiro de 2024

Inscrições teste de nivelamento: de 8 a 10 de janeiro de 2024

Matrícula: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024

Aulas: de 19 de fevereiro a 29 de junho de 2024

