Miguel e Maria estão no topo do ranking de nomes de bebês mais registrados em 2023 no Pará

Levantamento é do cartório da Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Maria e Miguel estão no topo da lista dos nomes mais escolhidos em 2023, de acordo com o cartório da Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Vitória, Ana, Alice e Cecília também aparecem na lista, assim como Gabriel, Antony, Ravi e Gael. Alguns deles devem continuar em alta em 2024.

Inclusive, o primeiro bebê do ano na Santa Casa se chama Anthony Gael, que nasceu saudável e pesando 3 quilos e 251 gramas, e com 51 centímetros de comprimento.

No Brasil, Miguel e Gael também encabeçam a lista nacional.

De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), os nomes bíblicos, sempre em alta, costumam manter boa posição na lista.

É o quarto ano consecutivo em que o nome Miguel é o mais popular. Bebês chamados de Miguel, inclusive, não saem do top 10 desde 2015. O último ano com outro nome ficou topo do ranking foi 2019, com Enzo Gabriel.

Nos últimos quatro anos, o nome Gael disparou. Inicialmente, estava fora do fora do top 50, depois passou para a 10ª colocação em 2020 e, depois para a 3ª em 2023.

Maria Eduarda e Maria Clara deixaram o top 10, após o crescimento de Helena, Alice e Maria Alice.

Neste ano, foram feitos 2,4 milhões de registros de nascimentos até a metade de dezembro.

Fonte: Por g1 Pará e TV Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2024/14:28:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...