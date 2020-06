Vagas para cursos on-line e gratuitos são disponibilizadas pela Capes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 26 de junho pela plataforma AvaCapes . Basta responder a um formulário com dados pessoais, como nome completo, CPF, e-mail e profissão. Em seguida, será dado o acesso à plataforma e o estudante poderá se inscrever no curso desejado.

Podem se inscrever estudantes de graduação , concluintes do ensino médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB). Para ter acesso aos cursos basta acessar a plataforma de cursos virtuais da Capes, a Avacapes .

Cursos on-line e gratuitos sobre Português, Matemática e TIC’s estão sendo ofertados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Para quem busca se aperfeiçoar profissionalmente, essa é uma grande oportunidade. São 25 mil vagas disponíveis com inscrições abertas até o dia 26 de junho. As formações oferecidas possuem 60 horas de duração e certificado.

