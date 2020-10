Vaqueiro é preso acusado de estupro de vulnerável contra menor de 11 anos em Trairão, PA

O vaqueiro Júlio Araújo Guido, de 33 anos, foi preso por policiais militares do PPD-109 – Distrito de Caracol, município de Trairão, na quarta feira, 21/10/20, na comunidade Três Bueiras acusado de estupro de vulnerável. – (Foto:Reprodução)

Segundo informações da família da vítima, Júlio Araújo teria entrado no quarto onde a menor de 11 anos estava, deitado ao seu lado e tentado beija-la, e passar a mão no corpo da menor, foi quando a mesmo acordou e gritou pelos pais, Júlio fugiu rapidamente do local, porém foi perseguido pelo padrasto da menor, juntamente com outros populares que agarraram e amarraram o mesmo, e, em seguida acionaram a polícia militar, que prendeu o vaqueiro e levou para a delegacia de polícia civil de Trairão.

Segundo o delegado Ricardo Vieira a prisão preventiva de Júlio Araújo foi pedida a justiça de Itaituba. Na manhã desta quinta-feira, 22, ele foi trazido para a 19ª seccional de Itaituba, posteriormente será levado para o CRRI, e deverá passar por uma audiência custódia, onde será decidido por sua prisão ou vai responder em liberdade.

Em entrevista exclusiva ao Blog do Junior Ribeiro e a equipe da TV Record HD 2.1. Júlio Araújo, disse que está morando em uma quitinete próximo à casa da menor, e que iria trabalhar com padrasto da mesma. “Na noite de quarta-feira, 21, eu estava em um cabaré e cheguei tarde em casa, e não tinha água, e, eu estava com sede, fui na casa dela ao lado, entrei, bebi água, e quando estava saindo da cozinha, ela apareceu e perguntou o que eu estava fazendo, disse que só fui beber água, e saí, e depois o padrasto dela veio atrás de mim com outras pessoas, eu não fiz nada com ela, pode perguntar pra ela”.

Estupro de Vulnerável; Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. Estupro de Vulnerável

Fonte: Junior Ribeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...