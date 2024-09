MPF recebe demandas sobre falhas em serviços de saúde voltados para indígenas, no Pará

(Foto: MPF) – Demora no atendimento de casos urgentes e crise hídrica foram alguns dos problemas apontados pelas comunidades

foto mostra reunião em que cerca de 15 participantes da reunião estão sentados ao redor de uma mesa grande, um deles está usando trajes indígenas, sem camisa,com colares e adereços penas coloridas

O Ministério Público Federal (MPF) promoveu uma reunião, em Santarém (PA), com lideranças indígenas e representantes de instituições responsáveis por serviços públicos de saúde voltados às comunidades tradicionais da região do Tapajós. No encontro, as lideranças das Terras Indígenas Munduruku, Kaboro’a, Parawaduki e Açaizal relataram que enfrentam graves situações de precariedade nos serviços de saúde ofertados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Rio Tapajós.

Entre os principais problemas apontados pelos indígenas, estão:

*Demora no atendimento de casos urgentes que demandam a remoção de pacientes por meio de transporte aéreo;

*Falta de combustível para realizar transporte de emergência pela via fluvial;

*Dificuldade de comunicação entre as equipes de saúde em razão de falta de internet ou sinal;

*Crise hídrica em toda a região, especialmente em aldeias no município de Jacareacanga, onde está crítica a falta de água potável.

Em decorrência da demora na transferência de pacientes para unidades de saúde mais estruturadas para atender casos graves ou urgentes, os indígenas afirmam que, em alguns casos, familiares chegaram a óbito. Exemplo disso foi o caso de uma criança que faleceu por causa de uma picada de animal peçonhento e pela falta de atendimento imediato.

Também participaram da reunião representantes da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), do Hospital e Maternidade Santa Terezinha e das Associações Indígenas Wuyxaximã e Wakoborun.

Providências – Com o objetivo de garantir o direito a serviços de saúde dignos e eficazes aos indígenas, o MPF enviou ofício para a Sesai e para a Controladoria Geral da União (CGU), para provocar o diálogo sobre alternativas simplificadas para os procedimentos internos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) em atendimento à solicitação de transporte aéreo para os casos de remoção urgente de pacientes.

O órgão também solicitou à Funai e ao Ministério da Saúde que encaminhem o diagnóstico em saúde do povo Munduruku, apresentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, o MPF enviou ofício para os municípios de Itaituba, Jacareacanga, Aveiro, Trairão, Rurópolis e Novo Progresso, além de para o Distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira, para obter informações sobre os planos de ações emergenciais em combate ao período de estiagem e que informem os recursos que receberam do Fundo Amazônia para essa destinação e como estão realizando a devida aplicação.

Fonte: Ministério Público Federal no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/2024/05:54:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...