Vaqueiro morre após colidir motocicleta de frente com caminhão na área rural de Novo Progresso

Um grave acidente foi registrado por volta dás 18h00min desta sexta-feira, 29 de julho na vicinal (Mutum) próximo ao distrito de Vila Isol (distante 85 lm da cidade de Novo Progresso) no município de Novo Progresso.

Conforme informação, o vaqueiro Josemir da Fazenda Rosa Linda localizada no distrito de Vila Isol, seguia com sua motocicleta na vicinal (Mutum), quando colidiu de frente com um caminhão, em uma curva da vicinal (Mutum). Ainda conforme a informação não havia poeira na vicinal sem pavimentação. Ainda conforme relatos do motorista do caminhão para o Jornal Folha do Progresso o motociclista pilotava uma moto Honda Titan (sem documentos), e colidiu de frente com o caminhão. O motorista não sabe o que aconteceu com o motociclista a via estava com boa visibilidade e o caminhão estava retornando de uma fazenda vazio,disse. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira dia 29/07/2022.

O vaqueiro pilotava uma motocicleta Honda Titan, ao colidir foi lançado ao chão o SAMU foi acionado, mas a vítima estava sem vida.

O Boletim de ocorrência foi registrado na polícia civil e vai investigar o caso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/07/2022/19:24:48 (Atualizada dia 01/08/2022 /11:20:27)

