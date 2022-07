Homem é assassinado a tiros enquanto jantava na frente de casa em Altamira PA

Mais um homicídio foi registrado em Altamira, sudoeste do Pará, na noite desta quarta-feira (27) desta vez, no bairro Jatobá. A vítima já cumpria pena em prisão domiciliar e foi assassinada a tiros.

Vídeos compartilhado em diversos grupos de aplicativo de mensagens mostram o desespero de familiares de Gerson Lima Gomes, de 30 anos, no momento em que receberam a notícia da morte da vítima. Ele foi atingido por tiros na Rua Itaúba.

O crime aconteceu por volta de 22h. Gerson estava em casa quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma motocicleta atirando contra ele, que ainda tentou escapar entrando em outras casas. Pelo menos 8 tiros foram disparos contra a vítima.

Outro registro mostra o momento exato em que ele é socorrido por vizinhos que o colocam dentro de um carro e saem. Gerson foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu a caminho do hospital. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, chegando ao local identificou que a mãe de Gerson também foi atingida de raspão por um dos tiros.

“Eu tava na frente da minha casa, tinha terminado de varrer a frente, tava sentada e meu filho comendo na frente sentado, quando chegou dois caras atirando, alvejando nós dois.”, afirmou a mãe da vítima

“Assustaram, ‘mão pra cima, mão pra cima’, já foi atirando. E disse: ‘arreda, arreda’, e eu não arredando, não ia deixar meu filho morrendo sozinho. Aí fui pra perto do meu filho e ainda pegou de raspão”

As marcas de mais uma noite violenta ficaram pelas paredes e portas de residências do bairro.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas e tentar identificar os atiradores. Gerson tinha passagem pela Seccional Urbana de Altamira, ele havia sido preso em fevereiro de 2020 e cumpria pena em prisão domiciliar. Altamira estava há 8 dias sem registrar nenhum homicídio.

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/07/2022/08:38:50 Com informações do portal Confirma Notícia

