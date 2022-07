Motorista abandona caçamba de bi trem na BR 163 e põe em risco de provocar novos acidentes;Vídeo

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Na tarde deste sábado, 30 de julho, em um acidente a segunda caçamba do bi trem desprendeu ao meio da rodovia BR 163 nas proximidades do aeroporto de Novo Progresso.

O caminhão trafegava pela rodovia quando uma das caçambas (reboque) soltou e ficou sobre uma das pistas da rodovia; não houve colisão e não teve vítimas.

O motorista saiu da via com o veículo e deixou a caçamba que soltou obstruindo uma das pistas da Br 163 sentido Novo Progresso/Mato Grosso, colocando em risco quem trafega pela rodovia.

Com pouca sinalização e o volume intenso de caminhões que transportam a safra de milho do Mato Grosso aos portos do Pará, a camba na pista põe em riscos motoristas quem retornam dos portos paraenses e aqueles que trafegam sentido contrario, a caçamba na via gera risco de provocar novos acidentes.

Motorista passou pelo local e gravou video e narrou o perigo!

Assista ao vídeo

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/07/2022/23:18:33

