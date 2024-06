Varanda de vidro de bar desaba no México e deixa dois mortos e 10 feridos; vídeo

Duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas quando uma grade de vidro colapsou e provocou a queda de um grupo de jovens num bar localizado numa torre na capital do estado de San Luis Potosí, no México. O acidente foi registrado por câmeras de segurança do local. As imagens são fortes.

Os jovens aguardavam o show do cantor Kevin Moreno, de 16 anos, na noite da última sexta-feira. O jovem artista tornou-se popular nos últimos meses nas redes sociais e já soma quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Minutos antes da meia-noite, segundo o jornal mexicano El Universal, a estrutura desabou, e o grupo caiu de uma altura de cerca de 12 metros. Duas pessoas morreram na hora e cinco dos feridos foram levados a hospitais da região com quadro grave.

Segundo o depoimento de testemunhas, a lotação do estabelecimento foi ultrapassada. Com isso, dezenas de jovens se agruparam contra as grades de vidro que cercam os corredores da torre, até que um trecho colapsou.

Equipes da Proteção Civil estadual e municipal, bem como da Guarda Civil Estadual, chegaram ao local para socorrer as vítimas e isolaram a área para os primeiros testes da investigação sobre as causas do acidente. A apuração segue em andamento.

O governador do estado, Ricardo Gallardo Cardona, emitiu uma nota em que lamenta a tragédia e destaca que San Luis Potosí está de luto.

“San Luis Potosí está de luto pelo terrível acidente da noite passada, onde duas pessoas morreram e outras ficaram feridas. Através da Comissão Estadual de Atenção às Vítimas, será dado apoio jurídico e econômico às pessoas afetadas por esta tragédia”, afirmou Cardona.

A Procuradoria-Geral do Estado de San Luis Potosí (Fgeslp), por sua vez, informou a abertura de uma investigação sobre a morte de pessoas no desabamento no terceiro andar do estabelecimento localizado na Plaza Altus, na Avenida Serra Leoa.

A equipe de Kevin Moreno usou as redes sociais para, em nome dele, prestar solidariedade às vítimas.

“É com profunda tristeza e consternação que hoje nos dirigimos a todos, em nome de Kevin AMF e da Poker Music, para expressar as nossas mais sinceras condolências à família e amigos pela infeliz morte dos jovens durante o evento que ocorreu em San Luis Potosí”, diz o comunicado. “Dói profundamente saber que alguns dos nossos queridos seguidores, que são uma parte essencial da nossa comunidade, foram afetados por este acontecimento infeliz e delicado. Não há palavras que possam consolar o vazio deixado pela sua ausência”.

CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO NO INSTAGRAM

As vítimas não foram identificadas, até o momento.

