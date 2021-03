Vasco bate o Macaé e vence a primeira no Campeonato Carioca

Demorou, mas a primeira vitória do Vasco na temporada veio. O time do técnico Marcelo Cabo venceu por 3 a 1 o Macaé, nesta quarta-feira, em São Januário, pela quinta rodada da Taça Guanabara.

Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a cinco pontos, mas seguem longe do G-4 do Campeonato Carioca. Já a equipe da Região dos Lagos segue com um ponto, na lanterna.

O Vasco dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Gabriel Pec. Só que o Macaé empatou com Dante ainda na etapa inicial. No segundo tempo, os donos da casa chegaram a vitória com gols Marquinhos Gabriel, de pênalti, e Matías Galarza.

Na próxima rodada, o Vasco vai encarar o Madureira, neste sábado, em Los Larios. Já o Macaé joga no domingo, contra a Portuguesa, no Giulitte Coutinho.

O jogo – O Vasco começou a partida pressionando, mas só conseguiu assustar aos nove minutos. Andrey arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e passou próximo da trave do Macaé.

Os donos da casa tinham o controle da posse de bola e voltou chegar com perigo aos 17 minutos. Marquinhos Gabriel rolou para Andrey na entrada da área e o volante chutou para boa defesa de Milton Raphael. Na cobrança de escanteio, a zaga do Macaé cortou mal e a bola chegou em Gabriel Pec, que mandou para a rede.

O gol deu tranquilidade ao Vasco, que diminuiu o ritmo. Tanto que os cruzmaltinos só voltaram a chegar com perigo aos 28 minutos. Gabriel Pec cruzou rasteiro, mas Talles Magno não alcançou a bola. Só que dois minutos depois, o Macaé empatou em sua primeira chance. Após cobrança de escanteio, Dante cabeceou para a rede.

O revés fez o Vasco voltar a buscar o ataque com mais intensidade. Os donos da casa quase marcaram o segundo aos 37 minutos. Marquinhos Gabriel aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Milton Raphael. Antes do intervalo, o goleiro ainda salvou o Macaé em chute de Carlinhos. Assim, o confronto seguiu empatado nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, os vascaínos seguiram no ataque. O goleiro Milton Raphael trabalhou novamente aos cinco minutos, em chute de Carlinhos, e aos sete, após finalização de Talles Magno.

O panorama da partida continuava o mesmo. O Vasco desperdiçou boas chances com Marquinhos Gabriel e Tiago Reis.

De tanto insistir, o Vasco conseguiu marcar o segundo aos 37 minutos. Edson Barba segurou Tiago Reis na área e o árbitro marcou pênalti. Marquinhos Gabriel cobrou com categoria, sem chance para Milton Raphael.

Nos minutos finais, os donos da casa tiveram a chance de marcar com Tiago Reis, mas o atacante finalizou pela linha de fundo. Só que aos 45 minutos, Matías Galarza acertou belo chute para fazer o terceiro do Vasco e dar números finais em São Januário.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...