Militares do Exército vão reforçar buscas por família perdida em mata fechada no Pará

Militares do Exército devem desembarcar em Parauapebas nesta quinta-feira (25) para reforçar a equipe que trabalha na busca de um homem que se perdeu em área de mata fechada. As informações são do titular da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), Dênis Assunção.

O homem, identificado como João Paulo da Silva, se perdeu numa área de mata fechada na Palmares II, zona rural de Parauapebas. Com ele, se perderam também seus enteados, uma criança de 10 anos e outra de 13.

Nesta quarta-feira (23), as buscas foram realizadas por homens do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, servidores do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Parauapebas (Comdcap), da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e voluntários da região. As equipes de busca tiveram apoio de cães caçadores e helicópteros.As buscas não encontraram nenhum vestígio da localização e João Paulo e das crianças. A operação está sendo realizada desde domingo (21).

O titular da Semsi afirma que as equipes encontraram uma rota que foi percorrida pelo adulto e crianças. A expectativa, segundo Dênis, é que eles estejam seguindo pela mata no sentido de Serra Pelada, em Curionópolis.“Nossa expectativa é que possamos encontrar as três pessoas com vida”, relatou Dênis Assunção.Os soldados do Exército que estão se deslocando para Parauapebas podem ficar até, pelo menos, dez dias na operação.

