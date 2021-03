Cuiabá estreia na Série A contra equipe gaúcha; último jogo será contra o Santos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, hoje, a tabela do Campeonato Brasileiro 2021. O Cuiabá, que estreia na competição, fará o primeiro jogo em casa, contra o Juventude do Rio Grande do Sul.

