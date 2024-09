Vazante 2024: Grupo Atem inicia operações especiais em Itacoatiara, no Amazonas

Foto: Divulgação | Plano de contingência inclui aumento de 75% na frota de embarcações, que vão receber derivados de petróleo dos navios impedidos de navegar em águas rasas

O Grupo Atem montou um plano para realizar o abastecimento de combustíveis durante a seca dos rios no Amazonas. Entre as ações estão o aumento na frota de balsas, reforço dos estoques, antecipação do cronograma de distribuição de combustíveis e uma operação logística especial em Itacoatiara – iniciada dia 9 – para garantir a chegada de produtos à refinaria, em Manaus, que abastece as distribuidoras da região.

O aumento de 75% na frota de balsas foi uma dessas medidas. Durante a vazante, as cargas, normalmente transportadas por navios, são transferidas para balsas, que conseguem navegar em águas rasas. Um reforço importante foi a aquisição da balsa Lumpsum. Com capacidade para 12 milhões de litros, ela transporta o volume de três balsas convencionais. Além da aquisição de balsas menores, com até 2 milhões de litros, para navegar em trechos com calado ainda mais raso.

A Atem também reforçou os estoques de combustíveis nas bases de Manaus, Porto Velho (RO), Miritituba e Santarém (PA) e antecipou a distribuição de produtos aos clientes.

Durante a vazante, a atuação do Grupo se dá em duas frentes logísticas essenciais. A primeira é para garantir a chegada de produtos à refinaria, que abastece as distribuidoras da região. Esta operação ocorre em Itacoatiara (AM), a 250 quilômetros de Manaus, onde o nível do rio Amazonas permite o fundeio dos navios com cargas de até 60 milhões de litros de combustível. As cargas são transferidas, em operações chamadas ship-to-barge, para balsas com capacidade média de 4 milhões de litros/cada.

O primeiro ship-to-barge foi realizado semana passada e envolveu o uso de 4 balsas, que transportaram milhões de litros de combustível de um navio até a Refinaria da Amazônia (Ream).

Até o momento, as balsas conseguem navegar com segurança pela região de pedras da Costa do Tabocal, situada entre Itacoatiara e Manaus, e levar os derivados de petróleo até os tanques da refinaria.

A outra frente de atuação é na distribuição de combustíveis aos municípios do interior. “As previsões apontam que a vazante de 2024 trará desafios imensos. De nossa parte, fizemos toda a preparação possível para enfrentar esse período crítico”, afirma Guilherme Santana, diretor executivo da Atem.

Em 2023, durante a seca, o atendimento aos clientes envolveu 20 navios, 60 balsas e movimentou 511 milhões de litros de produtos – de forma que não houve desabastecimento de derivados de petróleo durante o período.

Sobre a Atem

O Grupo Atem, com 29 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras, e está presente em 13 estados do Brasil. A Atem Distribuidora atende a cerca de 400 postos bandeirados, 17 bases de distribuição e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.

Fonte: Três Comunicação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/2024/16:56:41

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

